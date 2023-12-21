Россия и Афганистан намерены расширить сотрудничество в нескольких сферах

По данным МИД РФ, афганская сторона выразила благодарность руководству России за оказанную гуманитарную поддержку афганского народа и намерения по ее продолжению

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Москва и Кабул намерены расширить сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве и транспортной сфере. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам визита в Афганистан специальный представитель президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.

"Подтверждена заинтересованность в наращивании сотрудничества в таких отраслях как энергетика, сельское хозяйство, транспорт, инфраструктура. Афганская сторона выразила благодарность руководству России за оказанную гуманитарную поддержку дружественного афганского народа и намерения по ее продолжению", - указали в министерстве.

Также РФ и Афганистан выступают за скорейшую разморозку незаконно удерживаемых США авуаров республики.