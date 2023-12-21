ЕЭК не фиксирует эффекта от вторичных санкций на страны ЕАЭС

Министр по торговле Комиссии Андрей Слепнев уточнил, что есть разные реакции компаний, стран и поставщиков на ограничительные меры, однако какого-то существенного влияния санкций на торговые потоки нет

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/ Евразийская экономическая комиссия не фиксирует какого-либо эффекта от наложения на страны ЕАЭС вторичных санкций. Об этом заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев во время пресс-брифинга.

"Нет, эффекта от вторичных санкций мы не фиксируем. Понятно, что разные страны разную жесткость комплаенса применяют. Есть страны, которые склонны уйти в жесткий комплаенс есть те, которые смотрят на это более гибко. <…> Сказать, что у нас сейчас массово как-то проявляется эффект вторичных санкций - мы вообще это как явление не фиксируем", - отметил Слепнев.

Министр по торговле уточнил, что есть разные реакции компаний, стран и поставщиков на ограничительные меры, однако Комиссия не отмечает какого-то существенного влияния санкций на торговые потоки.

"Вероятность этого в дальнейшем я бы не преувеличивал. Самое главное, что те, кто эти торговые ограничения ввел, они столкнулись с тем, что не удалось собрать массу, коалицию, которая бы сделала их эффективными. Да, они мешают, да они создают различные подножки, но сказать, что они стали общемировым движением - нет", - заключил Слепнев.