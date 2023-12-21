Участники проекта "Сделано в Москве" стали лучшими работодателями среди локальных брендов

Всего в финал вышло более 20 московских компаний из различных сфер

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Церемония вручения первой премии "Лучший работодатель среди локальных брендов Москвы" прошла в столице, победителей выбирали в восьми номинациях, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В Москве прошла церемония вручения первой премии "Лучший работодатель среди локальных брендов Москвы". Награда учреждена ведущей онлайн-платформой для подбора сотрудников и продвижения HR-бренда SuperJob при поддержке проекта "Сделано в Москве". Лучших работодателей отбирали в восьми номинациях. Среди них были участники проекта "Сделано в Москве", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что всего в финал вышло более 20 московских компаний из различных сфер: медицина, автомобилестроение, общественное питание, издательство книг, IT-сервисы, индустрия красоты и другие. Лучшими локальными работодателями среди крупного бизнеса стали образовательный онлайн-сервис "Нетология" и автомобильный завод "Москвич".

Лучшими практиками для адаптации персонала стали косметический бренд "BAZE Professional" и онлайн-школа программирования "Coddy". Они представили наиболее эффективную стратегию быстрого вовлечения сотрудников в рабочий процесс. Практики применения автоматизации процессов подбора персонала были отмечены у IT-компании "EDIT Pro", а в сфере привлечения талантов - у семейных оздоровительных автоклубов "StarFish".

"Участники премии вошли в проект "Сделано в Москве" и смогли получить доступ к бесплатным инструментам продвижения - размещение товаров и услуг на витрине онлайн-шоурума, участие в промо-кампаниях на ведущих маркетплейсах, в отраслевых выставках и городских маркетах, упоминание в СМИ и соцсетях и другое", - добавили в пресс-службе.

Сбор заявок на участие в премии проходил с 22 мая до 30 сентября.