Белоусов: бизнес сэкономил более 130 млрд рублей после обнуления импортных пошлин

Первый вице-премьер РФ отметил, что запущен механизм параллельного импорта

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Благодаря пакетному обнулению импортных пошлин российский бизнес смог сэкономить более 130 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании совета по нацпроектам.

"Было проведено пакетное обнуление ввозных таможенных пошлин. Мера позволила бизнесу сэкономить более 130 млрд рублей. В том числе, под инвестиционные проекты запущены льготы по ввозным пошлинам. Объем предоставленных льгот уже оценивается в 1 млрд рублей", - сказал Белоусов.

Первый вице-премьер отметил, что запущен механизм параллельного импорта. Благодаря этому в страну ввезено необходимых товаров на сумму более $70 млрд.

"Освободили от НДС импортное оборудование, не имеющее российских аналогов. За счет этого за два года российские компании получили льготы на общую сумму почти 105 млрд рублей", - также отметил Белоусов.

Действует программа поддержки приоритетного импорта, по которой уже выдано льготных кредитов на сумму 400 млрд рублей, отметил первый вице-премьер. "В результате задача обеспечить поступление необходимых для российских предприятий и потребителей товаров - в целом решена. Доля партнеров из дружественных стран в совокупном импорте выросла до семидесяти процентов", - сказал он.