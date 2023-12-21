В Луганске открылся первый в ЛНР гипермаркет

"Манго" заключило около 300 прямых контрактов с производителями регионов России и Белоруссии

ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Первый в Луганской Народной Республике гипермаркет "Манго" открылся в Луганске. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

За несколько часов до открытия сотни людей выстроились за территорией, рядом с "Манго" образовался затор из машин.

"Сегодня открываем центр оптово-розничной торговли "Манго". Он перевернет в истории ценообразования нашего города новую страницу. Луганчане получат цены уровня Ростовской области, и в перспективе мы будем дальше это развивать и в ассортименте, и в ценах. Стратегическая задача, которую мы обещали правительству Российской Федерации, что данный центр оптово-розничной торговли заставит в рамках конкурентного рынка [вызвать] лавинообразное снижение цен у конкурентов. Ожидаем, что лавинообразное снижение цен будет по всей республике", - сообщил журналистам соучредитель ООО "ТК "Вояж" Виталий Шевляков.

По его словам, на прилавках гипермаркета представлена продукция всех предприятий, работающих в регионе, также руководство компании заключило порядка 300 прямых контрактов с производителями других субъектов России и Белоруссии. "Мы будем анализировать потребительский спрос, будем выходить к производителям Белоруссии, Российской Федерации, Казахстана и [продолжать] заключать прямые контракты для того, чтобы там, где будет спрос, там еще уменьшать цены. То есть сегодня это первый шаг - порядка 6,5 тыс. наименований в оптовой линейке, будем его расширять ежемесячно", - сказал он.

Шевляков рассказал, что в гипермаркете работает центр по работе с оптовыми покупателями, при этом в дальнейшем "Манго" планирует запустить для них доставку товаров. "Планируем запускать в ближайшее время социальный автобус с восточных кварталов [Луганска] до центра оптово-розничной торговли "Манго". Планируем развивать плодово-овощную группу на территории торгового центра, так называемый мини-рынок, торговля с фур", - отметил он.

Участие в СЭЗ

В сентябре компания стала участником свободной экономической зоны (СЭЗ). По словам Шевлякова, "Вояж" направит порядка 460 млн рублей инвестиций на восстановление объектов торговли в городах Северодонецкой агломерации, а также строительство складов и овощехранилищ, что "позволит еще снижать цены". "В рамках СЭЗ мы планируем трудоустроить порядка 400 человек, но это с учетом центра оптово-розничной торговли "Манго" - здесь мы [трудоустроили] 160 человек", - сказал он.

Шевляков сообщил, что компания уже восстановила один магазин в Лисичанске и два - в Северодонецке. "В Лисичанске есть сложности: там идут боевые действия, нет электричества, работает на генераторе магазин. В Северодонецке ситуация более спокойная, открыты [магазины] по двум адресам", - отметил он.

СЭЗ на территории новых регионов России была создана 24 июня. Соответствующий пакет документов подписал президент России Владимир Путин. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.

2 декабря гендиректор ООО "Транспортная компания "Вояж" Ольга Гончарук сообщала ТАСС, что компания освоила около 250 млн рублей инвестиций на открытие первого в регионе гипермаркета.