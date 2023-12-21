Глава СПЧ считает, что ИИ может быть полезен для прикладных задач

Доверяться искусственному интеллекту в принятии решений опасно, подчеркнул Валерий Фадеев

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект можно успешно применять в решении прикладных задач, в том числе военных, но опасно доверяться ему в принятии решений. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Есть тысячи задач, военных в том числе, в которых целесообразно использовать искусственный интеллект", - сказал Фадеев журналистам на финале международного конкурса "Битва Искусственных интеллектов".

По словам главы СПЧ, в частности, задачей для искусственного интеллекта может быть управление большим числом беспилотников, которые сейчас играют "огромную роль для ведения боевых действий". "Надо быть трезвыми и использовать этот инструмент для решения прикладных, полезных для людей задач", - сказал Фадеев. Он высказал мнение, что опасность заключается в том, что принимающие решения лица поверят, что искусственный интеллект предлагает наилучшие решения и решат довериться ему. "Ни в коем случае нельзя доверяться каким бы то ни было приборам, даже искусственному интеллекту, в конце концов, это тоже некая форма прибора", - указал Фадеев.

Глава СПЧ также призвал не относиться слишком серьезно к тому, что производит искусственный интеллект, назвав "банальной пошлятиной" заполонившие интернет картинки производства нейросетей. Фадеев указал, что за искусственным интеллектом будущее, и он будет занимать все большую часть нашей жизни. "Возникает вопрос зачем и как действительно с пользой нам вот эту новую технологию освоить. С пользой для всех, с пользой для людей", - добавил Фадеев.