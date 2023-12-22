АКРА ждет роста числа компаний с публичной нефинансовой отчетностью в 2024 году

Согласно прогнозам аналитиков, прирост составит не более 20 организаций, а общее количество предприятий с публичной нефинансовой отчетностью не превысит 150

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Количество компаний, публикующих нефинансовую отчетность, в 2024 году незначительно увеличится, но не превысит 150, говорится в исследовании АКРА и Комитета по интегрированной отчетности, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Согласно ожиданиям АКРА, публикация в ноябре 2023 года "Методических рекомендаций по подготовке отчетности об устойчивом развитии", разработанных Министерством экономического развития (МЭР), будет способствовать росту в 2024 году числа компаний, составляющих и публикующих нефинансовую отчетность. Однако прирост составит не более 20 компаний, а общее число компаний с публичной нефинансовой отчетностью в 2024 году не превысит 150", - сказано в документе.

При этом, по мнению аналитиков, в 2024 году подготовка и раскрытие нефинансовой отчетности сместятся на более ранний срок по сравнению с 2023 годом, а основной объем отчетов будет раскрываться в мае и июне.

85% компаний, предоставивших ответы в рамках опроса, планируют составлять нефинансовую отчетность в 2024 году. Это в первую очередь представители электроэнергетического сектора, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей. По мнению авторов исследования, это связано с тем, что для этих отраслей подготовка и публикация нефинансовой отчетности - часть многолетнего процесса коммуникации с ключевыми стейкхолдерами о прогрессе, достигнутом в сфере устойчивого развития.

При этом планов о публикации нефинансовой отчетности нет у компаний финансового сектора без опыта ее подготовки.

Стандарты отчетности

Практически все компании, планирующие подготовку нефинансовой отчетности в 2024 году, будут ориентироваться сразу на несколько международных стандартов и российских рекомендаций. В целом это соответствует сложившейся рыночной практике, отмечается в документе.

В частности, среди международных стандартов наиболее популярным останется Global Reporting Initiative (GRI). Наряду с ним компании будут активно использовать стандарты SASB и рекомендации TCFD. Почти два десятка организаций планируют уже в 2024 году принимать во внимание стандарт IFRS (S1, S2).

Комитет по интегрированной отчетности был сформирован в 2020 году для содействия продвижению и освещению форм корпоративной нефинансовой отчетности. Согласно данным на сайте комитета, в его состав входят МЭР, Банк России, Счетная палата, а также ряд профильных ассоциаций и крупных российских компаний.