Посол РФ заявил, что санкции не повлияли на экономические связи России и Казахстана

Алексей Бородавкин отметил, что российский бизнес заинтересован в реализации проектов на территории республики

АСТАНА, 22 декабря. /ТАСС/. Введенные Западом против РФ санкции не оказали влияния на торгово-экономические связи Казахстана и России. Об этом заявил посол РФ в республике Алексей Бородавкин в интервью газете "Известия".

"Можно с уверенностью утверждать, что введенные коллективным Западом незаконные антироссийские санкции не работают в плане остановки развития интеграционных связей в торгово-экономической сфере между нашими странами. В прошлом году российско-казахстанский товарооборот достиг рекордной отметки в 1,8 трлн рублей. В январе - сентябре 2023 года объемы взаимной торговли к аналогичному периоду прошлого года выросли на 17%, до 1,5 трлн рублей", - рассказал Бородавкин.

Он отметил повышенный интерес российского бизнеса к реализации проектов на территории Казахстана. "В отличие от западных инвесторов, которые в основном вкладываются в местный топливно-энергетический комплекс, отечественные предприниматели присутствуют во всех без исключения секторах казахстанского хозяйственного комплекса. Если считать не по юрисдикциям, а по стране первоначального происхождения капитала, то инвестиции российских компаний в казахстанский хозяйственный комплекс превышают $50 млрд. В этом году вложения России в экономику Казахстана продолжают расти: за шесть месяцев они прибавили еще почти 20%, то есть $1,1 млрд", - уточнил дипломат.

По его словам, бизнес-структуры двух стран продолжают запускать взаимовыгодные интеграционные проекты. "Крупнейшие из них - газификация северо-восточных регионов Республики Казахстан российским топливом, запуск поставок газа в Узбекистан через территорию Казахстана по трубопроводу "Средняя Азия - Центр" в реверсном режиме, расширение использования инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в целях обеспечения стабильной транспортировки казахстанской нефти на зарубежные рынки, наращивание поставок казахстанской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба", освоение ПАО "Лукойл" месторождений на шельфе казахстанской части Каспийского моря "Каламкас-море", "Ауэзов" и "Хазар", создание в Казахстане космического ракетного комплекса "Байтерек", участие ПАО "Сибур" и ПАО "Татнефть" в формировании на западе Казахстана нефтегазохимического кластера", - пояснил посол РФ в Казахстане.