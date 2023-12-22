Посол РФ в Астане сообщил о готовности Росатома построить АЭС в Казахстане

Госкорпорация приступит к строительству в случае положительного решения в ходе общенационального референдума, пояснил Алексей Бородавкин

АСТАНА, 22 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" в случае положительного решения о строительстве атомной электростанции в Казахстане готова построить ее с акцентом на обеспечение безопасной и бесперебойной работы. Об этом заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью газете "Известия".

"Расширяется российско-казахстанское сотрудничество в области мирного атома. В случае положительного решения в ходе общенародного референдума о строительстве атомной электростанции госкорпорация "Росатом" готова реализовать этот важный проект на комфортных для партнеров условиях с акцентом на обеспечение безопасной и бесперебойной работы АЭС", - рассказал Бородавкин.

В ноябре глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что в республике понимают, какие конкурентные преимущества есть у российских технологий в области строительства атомных электростанций, отметив, что "российские ядерные технологии сейчас являются наиболее безопасными, наиболее эффективными и дешевыми в плане строительства".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны 1 сентября предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по этому вопросу.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщали, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.