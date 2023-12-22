Россельхознадзор сообщил о росте импорта мандаринов из Китая в Приморье в 1,6 раза

По данным ведомства, за год в регион завезли более 27 тыс. тонн цитрусовых из шести стран

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Рост импорта мандаринов из Китая в Приморье вырос в текущем году в 1,6 раза. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

"В 2023 году в 1,6 раза вырос импорт мандаринов в Приморье из Китая. С начала года в Приморский край импортировано 27 718,3 тонн цитрусовых из шести стран мира. Для сравнения - за аналогичный период 2022 года в Приморье поступило 19 532 тонн этих цитрусовых плодов", - говорится в сообщении.

За последнюю неделю в регион ввезено более 3,3 тыс. тонн мандаринов из КНР и Республики Корея, из них 28,1 тыс. тонн поступило из Китая. С начала года через приморские фитосанитарные посты оформление прошло более 23 тыс. тонн мандаринов из КНР. В прошлом году - 14,4 тыс. тонн. Кроме того, управлением Россельхознадзора проконтролирован ввоз 1,8 тыс. тонн мандаринов из Пакистана, 1,7 тыс. тонн - из Республики Корея, 581,8 тонн - из Египта, 327,9 тонн - из ЮАР и 204,9 тонн мандаринов из Аргентины.

Вся подкарантинная продукция допущена к ввозу по результатам карантинного фитосанитарного контроля.