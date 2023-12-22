Объем инвестиций в проекты преференциальных режимов Якутии превысил 200 млрд рублей

В регионе на территориях опережающего развития запустили более 37 предприятий

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Объем заявленных инвестиций в проекты, реализуемые в преференциальных режимах Якутии - территориях опережающего развития и Арктической зоне - превысил 200 млрд рублей. Об этом сообщил управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Андрей Шарафутдинов на Дальневосточном форуме недропользования.

"Только на территории Республики Саха (Якутия) уже сейчас в преференциальных режимах, в территориях опережающего развития, в Арктической зоне Российской Федерации реализуется проектов с общим объемом заявленных инвестиций - более 200 млрд рублей. Уже более 37 предприятий ведено, более 10 тыс. рабочих мест создано", - сказал Шарафутдинов.

Он обозначил, что КРДВ будет оказывать поддержку инвесторам.

На территории Якутии действуют территории опережающего развития - "Якутия" и "Южная Якутия". Резидентам доступны сниженные с 30% до 7,6% страховые взносы, а также заявительный порядок их применения, нулевые налоги на прибыль, землю, имущество первые несколько лет. Также появляется возможность инфраструктурного обеспечения и предоставления земельного участка. Кроме того, предусмотрено применение процедуры свободной таможенной зоны.

Дальневосточный форум недропользования проходит в Якутске при поддержке Роснедр и Минприроды России. Его цель - объединение регионов Дальнего Востока, федеральных органов и компаний-лидеров в развитии недропользования, промышленности и реализации 10-летнего плана геологоразведки в рамках проекта "Геология. Возрождение легенды" с привлечением и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.