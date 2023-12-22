ВТБ намерен предоставить 2 млрд рублей для строительства молочной фермы в Томской области

Объект планируют построить до конца 2026 года

ТОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. ВТБ предоставит финансирование в 2 млрд рублей на строительство молочно-товарного комплекса "Большедорохово" на почти 2 тыс. голов в Томской области. Ферму планируют построить до конца 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"ВТБ профинансирует строительство молочно-товарного комплекса "Большедорохово" в Томской области. Кредитная линия на 2 млрд рублей открыта ООО "Большедороховское молоко" (ГК "Деревенское молочко") сроком на 12 лет. Сделка реализована в рамках программы льготного инвестиционного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ при поддержке администрации Томской области", - сказано в сообщении.

В рамках проекта до конца 2026 года в Асиновском районе Томской области на земельном участке площадью 15 га будет построена молочная ферма на 1 999 коров. Запланированный объем производства при выходе комплекса на полную мощность в 2027 году составит 22 тыс. тонн молока в год. Реализация проекта позволит создать 80 рабочих мест.

"Учитывая фокус на увеличение уровня самообеспеченности молоком и молокопродуктами, проект имеет важное стратегическое значение как для Томской области, так и для Сибири в целом. Нам важно поддерживать аграриев в рамках задач по импортозамещению продовольствия и сохранению доступности продуктов питания на рынке", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса - старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко.

Группа компаний "Деревенское молочко" - один из крупнейших производителей молока и молочной продукции Томской области. Под брендом выпускается классическая молочная продукция: молоко, кефир, сметана, творог, масло, а также молодые и полутвердые сыры, плавленые и творожные сыры, для производства которых используется продукция сельскохозяйственных компаний группы.