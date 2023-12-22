Работы на двух мостах региональной трассы в Приморье перенесли на 2024 год

Причиной стали тайфун и паводок, сообщили в региональном Минтрансе

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Ремонтные работы на двух крупных дорожных объектах в Приморье, запланированные на 2023 год, перенесены на 2024 год. Причиной стал климатический фактор, сообщили ТАСС в региональном Минтрансе.

"Перенесли на 2024 год работы по реконструкции мостового перехода через реку Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово. В 2022 году временный объездной мост был разрушен тайфуном Hinnamnor, что повлекло затраты времени на его разборку, восстановление пролетных строений и последующее восстановление временного объездного моста с одной полосой движения в реверсивном режиме", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что в 2023 году летний паводок также разрушил рабочие площадки в русле реки Партизанской и сильной изменил дно реки. По данным экспертов, это впоследствии приведет к увеличению объема отсыпки струенаправляющих дамб скальным грунтом.

Утверждается также, что Минтранс был вынужден перенести сроки работ по капитальному ремонту моста на 34 км Находка - Лазо - Ольга из-за продолжительной процедуры прохождения госэкспертизы.