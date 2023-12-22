В Якутии в 2024 году планируют перевести на газ не менее 500 автомобилей госучреждений

В ближайшие пять лет всего необходимо перевести 4 тыс. единиц техники, отметил глава республики Айсен Николаев

ТАСС, 22 декабря. Перевод на газ не менее 500 автомобилей госучреждений планируется в Якутии в 2024 году. Об этом сказал глава республики Айсен Николаев в ходе послания Государственному собранию (Ил Тумэн) Якутии.

"На предстоящий год ставлю задачу перевода на газ не менее 500 транспортных средств, прежде всего государственных и муниципальных учреждений", - сказал Николаев.

Он отметил, что в целом за предстоящее пять лет надо перевести на газ 4 тыс. единиц техники. Это даст экономию более 1,2 млрд рублей.

В Якутии реализуется региональная программа по расширению использования газомоторного топлива на транспорте. Она предусматривает создание и расширение сети автогазозаправочных станций на территории региона за счет строительства станций и центров по переводу автомобилей на газобаллонное оборудование по всей территории республики. В республике создаются условия для предпринимателей для строительства автомобильных газозаправочных станций.

В Якутии после оснащения машин газобаллонным оборудованием транспортный налог для жителей и организаций снижается на 50%. Кроме того, перевод машин с бензина на газ с 2022 года на 90% дешевле для якутян - для этого предусмотрены госсубсидии.