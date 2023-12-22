Минтранс сообщил, что мощность ледокольного флота РФ составляет почти 700 МВт

Глава ведомства Виталий Савельев отметил, что Россия в 2023 году продолжила укреплять свое лидерство в сфере ледокольного флота

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Суммарная мощность ледокольной флотилии на валах в России достигла 697,2 МВт. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

"В составе национальной группировки сейчас 41 ледокол, в том числе 34 дизельных и 7 атомных. Суммарная мощность ледокольной флотилии на валах достигла 697,2 МВт", - сообщил министр транспорта Виталий Савельев, слова которого приводятся в сообщении.

Савельев отметил, что Россия в 2023 году продолжила укреплять свое лидерство в сфере ледокольного флота. Самыми мощными в мире в настоящее время являются суда проекта 22220 нового поколения - атомные ледоколы "Арктика", "Урал" и "Сибирь" - 60 МВт каждый.

"В настоящее время под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства на российских верфях находятся семь ледоколов на разной стадии постройки. Среди них заложенный в 2021 году будущий мировой чемпион - головной сверхмощный атомный ледокол проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт", - подчеркнул он.

Под управлением ФГУП "Росморпорт" работают 34 ледокола, в том числе самый мощный в мире неатомный ледокол "Виктор Черномырдин" (25 МВт). Под операционным контролем предприятия находятся 23 линейных ледокола (в том числе 7 мелкосидящих), а также 11 вспомогательных портовых ледоколов и ледокольных буксиров.

Ранее в рамках XVII Международного форума и выставки "Транспорт России" на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске состоялась церемония закладки киля мелкосидящего ледокола проекта 22740М - второго судна этого проекта. Также в мае 2023 года состоялась закладка головного ледокола. Суда проекта 22740М в настоящее время - самые мощные в России ледоколы с малой осадкой (3,2 м). Мощность на винтах составит 6 МВт, ледовый класс - Icebreaker6.