Сбер ожидает дальнейшего роста экономики России

Глава банка Герман Греф отметил, что ситуация в целом будет стабильной

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сбер ждет дальнейшего роста российской экономики, однако темпы будут "не очень высокими". Такое прогноз дал глава банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-24".

"В целом каких-то глобальных рисков или каких-то серьезных проблем (Сбер не видит - прим. ТАСС). Скорее всего, экономика, по нашим оценкам, будет расти. Ее темпы роста будут однозначными, конечно, не очень высокими", - сказал Греф, отметив, что ситуация в целом будет стабильной.

Ранее сообщалось, что Сбербанк прогнозирует ежегодный рост российской экономики на 1,2% на горизонте 2024-2026 годов.