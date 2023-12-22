СФ одобрил перенос на год сроков введения ОСАГО в новых регионах

Владельцы транспортных средств в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях смогут ездить без российских полисов ОСАГО до 31 декабря 2024 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, продлевающий до 31 декабря 2024 года переходный период применения российского законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОСАГО).

Изменения вносятся в федеральные конституционные законы о принятии в РФ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В настоящее время в этих документах установлен переходный период (до 1 января 2024 года), в течение которого законодательство РФ об ОСАГО на территориях четырех новых регионов не применяется. Одобренный закон продлевает этот срок до 31 декабря 2024 года. Таким образом, владельцы транспортных средств в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях еще год смогут ездить без российских полисов ОСАГО.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, несмотря на продление переходного периода, "обязанность заключения договора ОСАГО при выезде за пределы указанных территорий, уже установленная федеральными конституционными законами и законодательством Российской Федерации об ОСАГО, сохраняется".

Парламентарии поддерживают законодательную инициативу, "поскольку ее принятие будет способствовать урегулированию вопросов интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации".

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.