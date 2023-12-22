СФ одобрил закон об уточнении правил в сфере промышленной безопасности

В частности, закон обязывает организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I класса опасности, обеспечивать проведение аудита систем управления промышленной безопасностью

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, направленный на снижение издержек и расходов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и уточнение правил в сфере промышленной безопасности.

Закон закрепляет возможность продления сроков эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах на основании решения руководителя эксплуатирующей организации, принятого с учетом результатов обследования технического состояния зданий и сооружений, а также технического диагностирования технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. Если техрегламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает 10 лет (сейчас такой срок составляет 12 лет).

Также закрепляется возможность проведения диагностирования технических устройств и обследования технического состояния зданий и сооружений экспертами в области промышленной безопасности наряду со специалистами по техническому диагностированию и обследованию технического состояния зданий и сооружений, что позволит организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, по своему выбору привлекать к проведению диагностических мероприятий как специалистов по техническому диагностированию и обследованию технического состояния зданий и сооружений, так и экспертов в области промышленной безопасности.

Закон обязывает организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I класса опасности, обеспечивать проведение аудита систем управления промышленной безопасностью. Сведения о результатах такого аудита ежегодно до 1 апреля соответствующего календарного года представляются коллегиальным органам управления данных эксплуатирующих организаций и их учредителям. В состав комиссии по техническому расследованию причин аварии на опасном производственном объекте будут включены представители профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, обслуживающих опасный производственный объект, а также представители профессионального объединения страховщиков (в случае отсутствия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта).

Объекты, связанные с утилизацией ядерного оружия

Документом уточняется, что декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации опасного производственного объекта разрабатывается вновь в случае увеличения более чем на 20% количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на опасном производственном объекте. Устанавливается федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, подразделениями Минобороны России.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.