В Белоруссии приняли законопроект о ратификации соглашения с РФ об автоперевозках

Документ предусматривает постепенную отмену разрешительной системы в отношении перевозок грузов в третьи страны или из них

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла законопроект о ратификации межправсоглашения с РФ о международных автомобильных перевозках. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о международных автомобильных перевозках, подписанное в городе Москве 18 августа 2023 года. Совету министров Республики Беларусь в шестимесячный срок со дня вступления в силу соглашения принять меры по приведению законодательства в соответствие с положениями соглашения", - говорится в документе, который после одобрения Советом Республики поступит на подпись президенту страны.

Соглашение определяет порядок международных автоперевозок пассажиров и грузов между Белоруссией и РФ, транзитом по их территориям, с территории третьего государства или на территорию третьего государства, а также каботажные автомобильные перевозки грузов, под которыми понимаются перевозки, осуществляемые перевозчиком государства одной стороны между пунктами, расположенными на территории государства другой стороны. Перевозки грузов между РФ и Белоруссией и транзитные перевозки по их территориям осуществляются без разрешений, кроме некоторых оговоренных случаев.

Документ предусматривает постепенную отмену разрешительной системы в отношении перевозок грузов в третьи страны или из них. В частности, с 1 января 2024 года не потребуется разрешение для осуществления перевозок грузов с территории или на территорию Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии и Черногории; начиная с 1 января 2025 года - для осуществления перевозок грузов с территории или на территорию государств - участников СНГ. С 1 января 2026 года не нужны будут разрешения для перевозок с территории или на территорию Великобритании и государств Евросоюза, за исключением Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Франции, Польши, Финляндии, Швеции, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии. С 1 января 2028 года безразрешительный режим начнет действовать для перевозок грузов третьих государств с территории государства одной стороны соглашения на территорию государства другой стороны. Начиная с 1 января 2030 года разрешение не потребуется для осуществления перевозок грузов с территории или на территорию всех государств.

Соглашение вступит в силу по истечении 30 дней со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.