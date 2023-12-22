Датская Maersk после нападений в Красном море введет дополнительные сборы за перевозки

Они вступают в силу немедленно и будут применяться к бронированиям из дальневосточной Азии, которые могут быть перенаправлены, рассказали в компании

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /ТАСС/. Датская судоходная компания Maersk вводит дополнительные сборы на контейнерные перевозки из Азии. Это делается из-за того, что судам теперь приходится совершать более длительный рейс вокруг Африки из-за ситуации в Суэцком канале, сообщается в пресс-релизе перевозчика.

"Дополнительные сборы [за фрахт и расходы на перевозку] вступают в силу немедленно до дальнейшего уведомления и будут применяться к бронированиям из дальневосточной Азии, которые могут быть перенаправлены. Сюда входят грузы, которые уже находятся "на воде", но которые были или будут перенаправлены. В счетах клиентов сбор будет указан как надбавка за нарушение транзита (TDS)", - поясняется в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, в частности, что для стандартного 20-футового контейнера, следующего из Китая в Северную Европу, дополнительный сбор составит $700. Для контейнеров, направляющихся на восточное побережье Северной Америки, это будут $500.

19 декабря Maersk приняла решение перенаправить вокруг Африки и мыса Доброй Надежды суда, которые должны были пройти через южную часть Красного моря и Аденский залив, из-за ситуации с безопасностью в этом регионе. Судно Maersk было атаковано ракетой 14 декабря, когда следовало через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море. На следующий день компания решила приостановить все рейсы судов, следующих в том же направлении. С тех пор нападению подверглись еще несколько судов в этом районе, в том числе принадлежащий Норвегии танкер Swan Atlantic, которым управляет датская судоходная компания Uni-Tankers.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. После участившихся случаев нападения на суда ряд компаний, в том числе французская транспортная группа CMA CGM, заявили о приостановке перевозок по Красному морю.