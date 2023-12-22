Кабмин выделит ФРП 39 млрд рублей на поддержку российского автопрома

Средства, в частности, пойдут на проведение перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно выделяет Фонду развития промышленности (ФРП) 39 млрд рублей на ключевые проекты ведущих отечественных автопроизводителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Скажу о принятом решении правительства по автомобильной отрасли. Окажем ей дополнительную поддержку, чтобы помочь нашим предприятиям в короткие сроки наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий в условиях санкций, - сказал он. - Фонду развития промышленности выделено еще порядка 39 млрд рублей".

По словам Мишустина, значительная часть этих средств будет направлена на "реализацию ключевых проектов ведущих отечественных автопроизводителей", в том числе и на проведение перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

"Планы, которые стоят перед отраслью, масштабные. Крайне важно, чтобы российские автомобили соответствовали современным техническим требованиям, принятым в мире, и не уступали иностранным моделям по надежности", - подчеркнул премьер.