Эксперт: фондовый рынок РФ в 2024 году может достигнуть рекордных 4 300 пунктов

Он остается устойчивым и играет все более значимую роль в финансовой системе страны, отметил бывший старший вице-президент банка "ФК Открытие" Константин Церазов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российская экономика продолжает восстанавливаться вопреки беспрецедентному санкционному давлению и высоким процентным ставкам, а фондовый рынок остается устойчивым и играет все более значимую роль в финансовой системе страны. Все это дает основания прогнозировать его дальнейший рост до рекордных исторических значений в 4 300 пунктов. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал экономист и финансист, бывший старший вице-президент банка "ФК Открытие" Константин Церазов.

Ситуация на рынке

После рекордной коррекции в феврале и сентябре 2022 года, вызванной беспрецедентными геополитическими событиями, индекс Московской биржи уже в августе 2023 года отыграл большую часть спада, превысив отметку 3 100 пунктов и закрепившись около этих уровней на текущий момент.

По мнению Церазова, устойчивость и хорошую динамику российского фондового рынка можно объяснить несколькими факторами. "Во-первых, изоляция от внешнего рынка и риски, связанные с владением иностранными активами, делают российский рынок акций для местных инвесторов практически безальтернативным инструментом для сохранения капитала в условиях высокой инфляции и снижения рубля", - отмечает эксперт.

Кроме этого, приток свежего частного капитала повысил рыночную ликвидность и подтолкнул индексы вверх. "Это был самый продолжительный период роста в истории отечественного фондового рынка. И в отсутствие новых геополитических шоков на горизонте 12 месяцев рост индекса Московской биржи может дойти до исторического максимума в 4 300 пунктов", - отмечает эксперт.

Роль частных инвесторов

Сейчас на рынке акций главенствуют частные инвесторы, их интерес к вложениям в фондовые инструменты остается высоким, отмечает экономист. По оценкам эксперта, в настоящее время примерно каждый третий экономически активный россиянин имеет брокерский счет. Так, количество брокерских счетов на Московской бирже за январь - сентябрь этого года увеличилось на 4,5 млн - с 23 млн до 27,5 млн, а число активных инвесторов, совершающих сделки регулярно, за это же время выросло с 2,2 млн до 3,5 млн.

"После ухода с российского рынка нерезидентов в прошлом году розничные инвесторы стали его основными участниками и самой влиятельной силой. Текущая доля физлиц в торгах акциями - более 80%, а общая стоимость активов на брокерских счетах граждан превышает 8 трлн рублей. Только в сентябре физлица приобрели акций почти на 30 млрд рублей", - говорит аналитик.

Прогноз на 2024 год

По мнению эксперта, хорошим драйвером для российского фондового рынка в 2024 году также станут хорошие дивидендные выплаты российских компаний. "Среди положительных моментов выделяется высокая дивидендная доходность российского рынка. В будущем году она прогнозируется на уровне 10%. Все больше компаний будут возвращаться к выплате дивидендов, прежде всего в секторе металлургии и добычи", - подчеркивает Церазов, указывая, что это повысит привлекательность рынка акций и станет поводом для его долгосрочного роста.

"Данные о финансовом состоянии и прогнозы топ-менеджмента позволяют инвесторам более уверенно и обоснованно принимать торговые решения. Причем финансовые и производственные результаты многих эмитентов радуют акционеров. Специалисты отмечают, что рынок в целом улучшается с точки зрения корпоративного управления, повышается прозрачность, идет редомициляция российского бизнеса на родину", - указывает собеседник ТАСС.

Также, по мнению эксперта, стоит ожидать роста интереса инвесторов к первичному размещению акций российских компаний из различных секторов экономики на бирже, которая ожидает не менее 10 IPO в 2024 году. "Ошеломительный успех акций группы компаний "Астра" на старте торгов и первичное довольно успешное размещение бумаг Совкомбанка вновь привлекли внимание инвесторов к теме IPO. Этот интерес особенно подогревается тем, что первичное размещение акций - довольно редкое явление на российском рынке", - отмечает он.