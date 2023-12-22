В каршеринге "Яндекс Драйв" появились внедорожники TANK

В автопарке числится 50 новых автомобилей в максимальных комплектациях

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Внедорожники бренда TANK пополнили автопарк каршеринга "Яндекс Драйв". Всего доступно 50 новых автомобилей в максимальных комплектациях. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Яндекс Драйва".

"Две модели - TANK 300 и TANK 500 - пополнят автопарк Драйва с 22 декабря. Это первые полноразмерные внедорожники в Драйве. Всего будет доступно 50 новых автомобилей в максимальных комплектациях", - говорится в сообщении.

Внутри TANK 300 - круиз-ассистент, камера кругового обзора с функцией "прозрачного" капота, контурная подсветка и столик для пикника. Особый акцент сделан на безопасности и таких функциях, как мониторинг слепых зон, функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков, система помощи при движении в пробках, предупреждения при выезде задним ходом, экстренное удержание в полосе движения, отметили в компании. Автомобили представлены на полном приводе, с автоматической коробкой передач, четырехцилиндровым мотором мощностью в 220 л. с.

"TANK 500 - флагман в линейке бренда. Автомобиль может припарковаться "сам" - система найдет свободное место и совершит все необходимые маневры. Для комфортных поездок водителей и пассажиров в машине есть массаж сидений переднего и заднего ряда и акустическая система c 12 динамиками", - добавили в пресс-службе. TANK 500 оснащен полным приводом, автоматической коробкой передач и шестицилиндровым двигателем мощностью в 299 л. с.