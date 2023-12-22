Новые пользователи биржи вторсырья получат в 2024 году бесплатный месяц торговли

С 1 января использование площадки становится платным

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) предоставит бесплатный доступ на месяц для новых пользователей электронной торговой площадки по купле-продаже вторсырья. С 1 января использование площадки становится платным, сообщает пресс-служба РЭО.

"Все новые пользователи, которые зарегистрируются в 2024 году, получат льготный месяц на электронную торговую площадку. У них будет полный доступ ко всему функционалу платформы", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Новые пользователи получат возможность просматривать и публиковать лоты, откликаться на предложения, участвовать в открытых и закрытых аукционах.

РЭО создал торговую площадку в сентябре 2022 года, с 1 января 2024 года доступ к площадке станет платным. Площадка создавалась также для исполнения расширенной ответственности производителей (РОП), которая с 1 января распространяется на производителей и импортеров упаковки.

На площадке за последний год заработал индекс цен на вторсырье, модуль кредитования, система продвижения лотов, как на сайтах объявлений, услуга по персональному анализу лотов на вторсырье "Личный брокер", позволяющая находить наиболее выгодные сделки, программа лояльности с системой экобаллов, модуль логистики для заказа доставки вторсырья и отходов у проверенных перевозчиков. Кроме того, РЭО ввел на площадке закрытые торги для избранных контрагентов и модуль консультирования "Удаленный эколог".