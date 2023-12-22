На площадках двух экотехнопарков Росатома завершили монтаж основного оборудования

Ввод экотехнопарков в эксплуатацию в Саратовской и Курганской областях запланирован до конца 2024 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Росатом завершил монтаж основного оборудования на площадках экотехнопарков в Саратовской и Курганской областях. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Федеральный экологический оператор (ФГУП "ФЭО", предприятие Росатома) завершил монтаж основного технического оборудования для высокотемпературного обезвреживания отходов на площадках экотехнопарков в Саратовской ("Горный") и Курганской ("Щучье") областях. Высокотехнологичная инфраструктура создается в рамках реализации национального проекта "Экология", - говорится в сообщении. Как отмечается, экотехнопарки Росатома в Саратовской и Курганской областях являются уникальными современными производствами, оснащенными в большей степени российским оборудованием. Основная задача создаваемых предприятий - не просто обезвредить образующиеся в России промышленные отходы I и II классов, но и максимально извлечь при утилизации и вернуть во вторичный хозяйственный оборот полезные компоненты. В настоящее время завершается подготовка к индивидуальным испытаниям установок термического обезвреживания отходов. Ввод экотехнопарков в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года.

В условиях санкций несколько иностранных поставщиков ограничили работу с российскими партнерами, однако, по словам генерального директора ФЭО Максима Погодина, Росатом применил отечественные решения. "Благодаря работе команды Росатома удалось импортозаместить технологические решения, подобрать аналоги оборудования, которое по ряду параметров даже превосходит зарубежные", - цитирует пресс-служба гендиректора ФЭО. Оборудование для высокотемпературного обезвреживания отходов поставлено российской компанией. Оно внесено в информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям "Обезвреживание отходов термическим способом". Получающиеся из отходов продукты востребованы в промышленности в качестве пересыпного, изолирующего материала на полигонах твердых коммунальных отходов, а смесь солей кальция и натрия - в химической промышленности и в качестве добавки для производства цемента. В результате применения эффективной многоступенчатой системы очистки концентрация загрязняющих веществ при выбросе в атмосферный воздух не превышает установленных нормативов.

Об экотехнопарках

Сеть современных экологических технопарков в семи регионах страны создается в рамках федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" с целью покрытия существующего в России дефицита перерабатывающих мощностей. Четыре экотехнопарка строятся на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Кировской, Курганской, Саратовской областях и Удмуртской Республике. Объекты в Иркутской, Нижегородской и Томской областях создаются с нуля. Пять предприятий будут универсальными, с технологиями высокотемпературного обезвреживания и физико-химической переработки, а два - специализированными. Специализация экотехнопарка "Восток" в Иркутской области - переработка ртутьсодержащих отходов. Комплекс "Центр" в Нижнем Новгороде ориентирован на работу с химическими источниками тока, такими как аккумуляторы электротранспорта, батарейки, отработавшие накопители энергии и другие.

Технологические процессы на производственных комплексах представляют собой замкнутый цикл производства, который базируется на принципах безопасности, экологичности, эффективности и ресурсосбережения. Новые производства оснащаются передовыми технологиями в сфере обезвреживания и утилизации отходов и многоступенчатыми системами безопасности.