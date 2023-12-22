Пулково в новогодние праздники запустит более 250 допрейсов по городам России

Также в период с 25 декабря по 8 января из петербургского аэропорта запустят шесть рейсов в Апатиты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Пулково в период новогодних и рождественских праздников запустит более 250 дополнительных авиарейсов по самым востребованным направлениям внутри России, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"В дополнение к действующему расписанию добавлены: 42 еженедельных рейса в Калининград, 45 рейса в Москву, 20 рейсов в Мурманск, 20 рейсов в Екатеринбург, 18 рейсов в Сочи, 12 рейсов в Архангельск, 11 рейсов в Минеральные Воды, 9 рейсов в Самару, 10 рейсов в Уфу, по 8 рейсов в Казань и Тюмень, по 7 рейсов в Новосибирск, Сыктывкар, Челябинск и Волгоград, 6 рейсов в Ижевск, по 5 рейсов в Красноярск, Махачкалу, Нижний Новгород и Оренбург", - рассказа в пресс-службе.

Также в период с 25 декабря по 8 января из петербургского аэропорта запустят шесть дополнительный рейсов в Апатиты, один дополнительный борт будет летать в Новокузнецк.

В пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" напомнили, что в рамках зимнего расписания из Пулково рейсы выполняются в 61 город России.