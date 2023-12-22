АНО "Платформа" решила за 2023 год на 18% больше жалоб бизнеса

Число обращений достигло 161, сообщила генеральный директор организации Элина Сидоренко

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Число жалоб, решенных с помощью АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей", с начала 2023 года достигло 161, что на 18% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщила генеральный директор организации Элина Сидоренко на заседании наблюдательного совета платформы.

"Только за отчетный период наши предприниматели сами выставили по 161 обращению статус "проблема решена". Это на 18% больше, чем в 2022 году", - сказала Сидоренко.

Всего, согласно представленным данным, с 1 января по 10 декабря на платформу поступило 853 обращения. При этом, по словам генерального директора платформы, к этому числу с 10 декабря прибавилось еще около 100 обращений. Больше всего обращений направили из Москвы (161), Приморского края (43) и Пензенской области (42). Предприятия, от которых исходят жалобы, чаще всего действуют в сфере оптовой и розничной торговли (174), строительства (125) и операций с недвижимостью (98).

Самыми частыми поводами для обращения являются нарушения при возбуждении уголовного дела (276), нарушения процессуальных сроков (103) и необоснованные отказы в удовлетворении ходатайств и жалоб (103).

Сидоренко отметила рост роли Генеральной прокуратуры в вопросах предпринимательства. Если раньше больше всего обращений поступало в МВД, то в этом году в Генпрокуратуру поступило 494 обращения, а в МВД - 247.

"Проводимые мероприятия в регионах имеют положительный эффект <...>. По нашим оценкам, ситуация в сфере защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования улучшается. <...>. В то же время растет число предпринимателей, чьи права были восстановлены по итогам обращения на платформу. Конструктивное взаимодействие с платформой будет продолжено", - подчеркнул начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры Артем Кононенко.

Проблемы бизнеса

Генеральный директор организации назвала системные проблемы, с которым сталкиваются предприниматели. Среди них - незаконное изъятие документов, непроведение проверки сообщения о преступлении, отказ в возбуждении уголовного дела при наличии состава преступления, процессуальное бездействие, необоснованное заключение предпринимателей под стражу.

Также, по ее словам, у многих предпринимателей возникают проблемы из-за неграмотности в сфере госзакупок. В рамках пятилетней годовщины платформы в 2024 году планируется провести мероприятие, направленное на повышение грамотности предпринимателей по этому вопросу. Кроме того, был представлен сборник правовой практики в сфере госзакупок.

Председатель "Деловой России" Алексей Репик отметил необходимость отделения незаконных действий с умыслом от действий без умысла. Он констатировал, что зачастую предприниматели оказываются не в состоянии выполнить обязательства по контракту с государством в силу не зависящих от них обстоятельств. По словам главы объединения, также важно быть очень точным в юридической помощи предпринимателям. "Предпринимателя легко обмануть или обнадежить, что называется, по незнанию, поэтому мы должны быть, как врачи, осторожны со своими словами".