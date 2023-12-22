Протокол на издательство "Эксмо" по статье о пропаганде ЛГБТ рассмотрят 27 декабря

Компании грозит штраф в размере до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Зеленоградский суд Москвы 27 декабря рассмотрит административный протокол, составленный на издательство "Эксмо" по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Административный протокол в отношении ООО "Издательство "Эксмо" по ч. 1 ст. 6.21 УК РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений либо смены пола, выразившаяся в распространении информации и совершении публичных действий) назначен к рассмотрению на 10:00 мск 27 декабря", - сказали в суде. Из-за чего конкретно на издательство составлен протокол, в суде не уточнили.

Компании грозит штраф в размере до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.