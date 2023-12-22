На Украине продлили на год отмену НДС на ввоз беспилотников и оптических прицелов

Льготный режим ввоза этих категорий товаров ввели в конце февраля

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины продлило на год освобождение от оплаты пошлин и НДС на ввоз беспилотников, оптических прицелов и антидроновых ружей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство продлило до 1 января 2025 года освобождение от НДС и пошлины на следующие категории товаров: беспилотники, оптические прицелы, прицелы ночного видения, моноочки и биноочки, переносные радиостанции, антидроновые ружья", - написал он в Telegram-канале.

Льготный режим ввоза этих категорий товаров был введен в конце февраля. Предполагалось, что он будет действовать на время военного положения, но не дольше чем до 1 января 2024 года.

В июне украинские власти также освободили на время военного положения от НДС и пошлин комплектующие для беспилотников, ввозимые предприятиями для собственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.