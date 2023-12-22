Инвестиционная часть бюджета Сургутского района Югры на 2024 год составит 3,4 млрд рублей

Доходы составят 17,1 млрд рублей, расходы - 17,8 млрд рублей

ТАСС, 22 декабря. Инвестиционные расходы бюджета Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в 2024 году составят 3,4 млрд рублей, или 19% от всей расходной части бюджета. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале по итогам окончательного принятия бюджета.

"Расходы инвестиционного характера в 2024 году - 3,4 млрд рублей, или 19% [бюджета]. Средства предназначены на строительство, ремонт объектов социальной сферы и коммунального хозяйства, дороги, благоустройство и жилье", - рассказал глава района.

Дума Сургутского района приняла в пятницу бюджет на 2024 год с доходами в 17,1 млрд рублей и расходами в 17,8 млрд, сообщил Трубецкой. "Дефицит - порядка 700 млн рублей. Покроем поступлениями от продажи акций и остатками на счете на 1 января финансового года", - добавил он.

В рамках инвестиций 1,2 млрд рублей в 2024 году предусмотрено на жилищные вопросы, в том числе расселение аварийного и "фенольного" жилья, субсидии молодым и многодетным семьям, ветеранам, инвалидам. На культуру и спорт направят 643,2 млн, на дороги - порядка 112 млн, на капремонт объектов соцсферы, ЖКХ и благоустройство - порядка 843,2 млн. Еще 296,4 млн пойдет на укрепление материально-технической базы, включая ремонт социальных учреждений.

"Основные принципы неизменны - безусловное исполнение принятых обязательств и развитие муниципалитета. Бюджет сохраняет свою социальную направленность. Так, 61% средств, или 10,1 млрд рублей, в 2024 году направим на образование, культуру, спорт и социальную политику", - отметил Трубецкой.