В Италии Meta оштрафовали почти на €6 млн

Наказание назначили за нарушение запрета на рекламу азартных игр

РИМ, 22 декабря. /ТАСС/. Управление по гарантиям в области коммуникации (Agcom) оштрафовало компанию Meta Platforms Ireland Limited (признана в РФ экстремистской) в Италии на €5,9 млн за нарушение запрета на рекламу азартных игр.

В частности, как говорится в распространенном сообщении регулятора, в ходе разбирательства было "установлено наличие рекламного контента или рекламы, даже косвенно связанной с играми или пари с денежными выигрышами, в 18 профилях" в Facebook и Instagram (запрещены в РФ).

"Компания Meta была привлечена к ответственности <...> выяснилось, что она не ограничилась только техническим, пассивным и автоматическим размещением материалов, загруженных пользователями, а предложила настоящую рекламную услугу", - говорится в тексте постановления.