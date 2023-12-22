В ВАРПЭ считают, что шок от запрета импорта добытых в РФ морепродуктов почувствуют в США

Президент ассоциации Герман Зверев также отметил, что за последние 20 лет рыба стала одним из самых торгуемых на мировом рынке продовольственных товаров, сразу после зерна

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Болевой шок от решения США расширить запрет на импорт добытых в РФ рыбы и морепродуктов почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки. Об этом ТАСС рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки", - сказал Зверев.

"Введенные меры болезненны для рыбного рынка США. Острая крабовая недостаточность, возникшая после введенного летом прошлого года, уже привела к росту цен на краба в ретейле и HoReCa в самих США. Теперь ситуацию усугубит еще и тресковая недостаточность. Импорт минтая из России в США постепенно иссякал, начиная с 2014 года. На американский рынок горбуши российские рыбаки и прежде не стремились", - добавил он.

Зверев также отметил, что за последние 20 лет рыба стала одним из самых торгуемых на мировом рынке продовольственных товаров, сразу после зерна. "Поэтому экономически нецелесообразные, но политически мотивированные барьеры на пути устоявшихся торговых потоков разрушают мировой рыбный рынок в целом, создают хаос и повышают индекс продовольственной инфляции", - заключил глава ВАРПЭ.

Министерство финансов США 22 декабря 2023 года расширило запрет на ввоз продукции из рыбы и морепродуктов, включив в перечень продукцию из лосося, трески, минтая и краба российского происхождения. Таким образом, запрет затрагивает в том числе продукцию из третьих стран, произведенную с использованием российской продукции.

Запрет на импорт морепродуктов из России был введен США в марте 2022 года.