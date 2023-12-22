Кабмин внес в Думу проекты о создании международной территории опережающего развития в ДФО

Один из законопроектов направлен на установление в ДФО специального режима, предусматривающего создание наиболее благоприятных условий для реализации совместно с партнерами из дружественных стран проектов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые устанавливают правовые основы создания особого вида ТОР - международной территории опережающего развития (МТОР) в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а также налоговые льготы для такого особого вида ТОР. Документы размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Первый законопроект направлен на установление в ДФО специального режима, предусматривающего создание наиболее благоприятных условий для реализации совместно с партнерами из дружественных стран проектов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Определяется порядок создания и функционирования МТОР, а также требования, предъявляемые к ее резидентам и инвестиционным проектам, реализуемым резидентами.

Создание МТОР возможно на территории ДФО одним из двух способов - по решению правительства РФ или на основании международного договора РФ. Законопроектом также определяются критерии создания МТОР в случае ее создания на основании решения кабмина. Площадь МТОР не может превышать 20 кв. км, что является достаточным для размещения 10-20 промышленных комплексов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью. В рамках МТОР возможно применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Функции по управлению МТОР могут быть возложены правительством на Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, которая в настоящее время определено как управляющая компания для осуществления функций по управлению ТОР на территории ДФО или на ее дочернее общество. Резидентом МТОР может стать новое российское юрлицо, при этом не ограничивается участие иностранных юридических и физических лиц, что позволяет привлекать капитал иностранных инвесторов из дружественных стран для реализации инвестпроектов.

Законопроект не предусматривает предоставление статуса резидента МТОР индивидуальным предпринимателям, поскольку согласно проведенному анализу, они не осуществляют достаточный объем капитальных вложений и не реализуют проекты по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, говорится в пояснительной записке. Для получения мер господдержки резидент МТОР должен реализовать инвестиционный проект, который предусматривает выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и капвложения в объеме не менее 500 млн рублей. Для защиты резидентов МТОР от санкций и других подобных ограничений предусматривается возможность закрытия публичного доступа к информации о резиденте.

Налоговые преференции

Вторым законопроектом для резидентов МТОР предлагается установить налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет. Кроме того, субъектам РФ предлагается предоставить полномочия по снижению ставки налога на прибыль организаций. Сроком на десять лет устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% для новых организаций, являющихся резидентами МТОР.

За резидентом сохраняется обязанность налогового агента.

Согласно расчетам кабмина, в результате создания МТОР в период с 2024 года по 2033 год прогнозируется рост следующих экономических показателей: привлечение инвестиций в проекты, реализуемые на территории МТОР, объем которых оценивается в 30 млрд рублей, создание дополнительных рабочих мест, количество которых к 2033 году составит 1060 единиц, рост ВРП региона, где будет расположена МТОР, на 40,75 млрд рублей.

Сумма уплаченных страховых взносов резидентами МТОР к 2033 году составит 0,56 млрд рублей, сумма уплаченного НДФЛ - 0,95 млрд рублей, сумма уплаченного налога на имущество организаций - 3,3 млрд рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. "Тем не менее создание МТОР повлечет возникновение выпадающих доходов федерального и региональных бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов от применения налоговых льгот. Возникновение выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов прогнозируется с 2027 года, общий объем выпадающих доходов составит 1,64 млрд рублей к 2033 году", - отмечают в правительстве РФ.