Торжественные мероприятия состоялись в центральном офисе и регионах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. сотрудников группы "Россети" получили награды в День энергетика. Торжественные мероприятия состоялись в центральном офисе и регионах. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В Москве награды сотрудникам вручили первый заместитель генерального директора группы "Россети" Андрей Муров и заместитель генерального директора - руководитель аппарата Владимир Харитонов.

Званий "Почетный работник ТЭК" и "Почетный энергетик" удостоены 22 человека, следует из сообщения. Также сотрудники группы получили медали, почетные грамоты и благодарности Министерства энергетики РФ, отраслевой ассоциации "ЭРА России".

Более 700 человек отмечены корпоративными наградами, среди которых почетные звания "Заслуженный работник электросетевого комплекса" и "Ветеран электросетевого комплекса". Впервые прошло награждение победителя конкурса "Наставник года".

По словам Мурова, которые приводит компания, в состав группы входят представители десятков разных профессий, в общей сложности около 230 тыс. человек. "Нас объединяет общее дело. Мы обеспечиваем функционирование критически важной инфраструктуры, от которой зависит благополучие людей, энергетическая безопасность страны, социально-экономический рост. По сложившейся традиции в День энергетика отмечаем наиболее значимые результаты работы и вручаем награды сотрудникам", - подчеркнул он.

Также в рамках торжественного мероприятия в Москве состоялось награждение победителей фотоконкурса "Линии света", организованного в 2023 году группой.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.