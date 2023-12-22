В ЛНР меткомбинат вдвое увеличил износостойкость оборудования

На предприятии также выросла фактическая стойкость конвертера - 5 918 плавок вместо 3 000

ЛУГАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Алчевский металлургический комбинат (АМК), действующий в Луганской Народной Республике (ЛНР), при помощи инновационных технологий вдвое увеличил износостойкость оборудования. Об этом сообщается в телеграм-канале Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК), в состав которого входит меткомбинат.

"Алчевский металлургический комбинат ЮГМК вдвое увеличил износостойкость оборудования. В ходе 13-й кампании по обслуживанию конвертера №1 использованы инновационные технологии и методы футеровки печи огнеупорными материалами", - говорится в сообщении.

В ЮГМК рассказали, что на предприятии удалось увеличить фактическую стойкость конвертера - 5 918 плавок вместо 3 000, а также на 15% стойкость передвижных миксеров. Отмечается, что "общее производство стали в данной кампании составило 1,8 млн тонн".

ООО "Южный горно-металлургический комплекс" - вертикально ориентированная организация, осуществляющая внешнее управление над крупными металлургическими, химическими и добывающими предприятиями Донецкой и Луганской народных республик. Организация начала деятельность в октябре 2021 года.

АМК - это крупнейший металлургический комбинат с полным технологическим циклом и собственным коксохимическим производством. В связи с экономической блокадой со стороны Украины в декабре 2017 года комбинат перешел под внешнее управление ЗАО "Внешторгсервис". В октябре 2021 года АМК перешел под внешнее управление ООО "ЮГМК".