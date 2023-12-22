Резиденты СЭЗ новых регионов создадут в ЛНР более 1,8 тыс. новых рабочих мест

И.о. министра экономического развития региона Лидия Фоменко отметила, что наиболее привлекательными для инвесторов отраслями стали промышленность и машиностроение, сельское хозяйств, торговля

ЛУГАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Компании-участники свободной экономической зоны (СЭЗ) новых регионов с лета 2023 года заключили с властями ЛНР инвестиционные соглашения, которые предусматривают создание в республике более 1,8 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила и.о. министра экономического развития ЛНР Лидия Фоменко.

"Благодаря внедрению преференциального режима свободной экономической зоны правительством ЛНР с июля 2023 года уже согласована реализация 33 инвестиционных проектов, которые предусматривают собой свыше 1,8 тыс. дополнительных рабочих мест", - приводит ее слова Telegram-канал правительства ЛНР.

По ее словам, наиболее привлекательными для инвесторов отраслями стали промышленность и машиностроение, сельское хозяйств, торговля.

В начале декабря вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что число участников СЭЗ в четырех новых регионах достигло 50 с общей суммой инвестиций около 32 млрд рублей. При реализации заявленных проектов должно быть создано 3 тыс. рабочих мест.

СЭЗ на территории новых регионов создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года. Этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.