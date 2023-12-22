РФ сможет кредитовать другие страны без учета их рейтинга в Fitch, Moody's и S&P

До этого зарубежные страны не должны были относиться к шестой и ниже группам кредитного риска по версии Организации экономического сотрудничества и развития

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия смягчает требования к кредитному рейтингу стран, которые могут претендовать на получение у нее кредитов. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Изменения вносятся в правила предоставления Россией кредитов иностранным государствам. Ранее для того, чтобы получить у Москвы заем, зарубежные страны не должны были относиться к шестой и ниже группам кредитного риска по версии Организации экономического сотрудничества и развития. Также кредит не могли взять государства с рейтингом долгосрочной кредитоспособности ниже уровня "В-" по классификации международных рейтинговых агентств Fitch, Standard & Poor's или ниже уровня "В3" по оценке Moody's.

По сути, теперь Россия сможет кредитовать другие страны, независимо от их кредитного рейтинга по версии международных рейтинговых агентств.