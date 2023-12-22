РФ смягчила требования к валюте, которой другие страны платят по ее госкредитам

Зарубежные страны ранее могли платить по кредитам "в свободно конвертируемой валюте, включая российский рубль"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Зарубежные страны смогут осуществлять платежи по государственным кредитам РФ в любой согласованной сторонами валюте, "позволяющей обеспечить возвратность и платность" предоставляемых займов, следует из постановления правительства России.

"Осуществление платежей в пользу Российской Федерации в российских рублях <...> с применением курса российского рубля к валюте, в которой выражены обязательства иностранного государства - заемщика, установленного Центральным банком Российской Федерации на даты осуществления платежей, признается надлежащим исполнением обязательств иностранного государства - заемщика перед Российской Федерацией", - говорится также в документе.

Ранее другие государства могли платить по кредитам "в свободно конвертируемой валюте, включая российский рубль".