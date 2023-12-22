Кабмин поручил разместить в 2024 году гособлигации РФ объемом до 4,45 трлн рублей

Размещение гособлигаций в долларовом эквиваленте разрешено в объемах, не превышающих $1,02 млрд

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минфину РФ поручено в 2024 году разместить гособлигации объемом до 4,45 трлн рублей и $1,02 млрд. Соответствующие распоряжения правительства опубликованы на едином портале нормативных правовых актов.

"В соответствии со статьей 13 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" Минфину России осуществлять в 2024 году размещение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в объемах, не превышающих 4 456,9 млрд рублей по номинальной стоимости", - указано в документе.

Размещение гособлигаций в долларовом эквиваленте разрешено в объемах, не превышающих $1,02 млрд.

Распоряжения правительства вступают в силу с 1 января 2024 года.