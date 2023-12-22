Намибия проведет в 2024 году первый в истории Глобальный африканский саммит по водороду

Саммит пройдет 3-5 сентября в Виндхуке под девизом "От мечты к действию: топливо для зеленой промышленной революции Африки"

ХАРАРЕ, 22 декабря. /ТАСС/. Республика Намибия объявила о намерении принять в 2024 году первые в истории Глобальный африканский саммит по водороду. Как сообщило телевидение ZBC, к подготовке форума уже подключились Организация поощрения инвестиций в Намибию, Фонд инвестиций в окружающую среду Намибии и намибийская нефтегазовая компания Vasco Da Gama Energy.

Саммит пройдет 3-5 сентября в Виндхуке под девизом "От мечты к действию: топливо для зеленой промышленной революции Африки". Он соберет глав государств, правительственные агентства, известных промышленников, инвесторов, ученых со всей Африки и других стран мира для изучения проблем финансирования проектов в области зеленой энергетики. Речь пойдет о зеленом водороде, возобновляемых источниках энергии, строительстве электростанций, создании соответствующей инфраструктуры и передаче электроэнергии.

По словам министра шахт и энергетики Намибии Тома Алвеендо, "планета столкнулась с беспрецедентным климатическим кризисом, и необходимость перехода к чистой и возобновляемой энергии никогда не была столь очевидной. Это стало глобальным императивом, требующим солидарных усилий и инновационных решений, Намибия готова сыграть в этом активную роль".

"Ситуация в энергетической отрасли Африки меняется, мы в этом отношении позиционируем себя как столицу устойчивой энергетики Африки, - сказал министр. - Мы призваны развивать не только первичные энергетические ресурсы, но и зеленые, ради экономического роста. Глобальный африканский саммит по водороду станет первой платформой для диалога правительств, инвесторов, финансистов и ученых для изучения возможностей континента".

В Африке несколько стран активно работают в сфере зеленого водорода - Египет, Кения, Мавритания, Марокко, Намибия и ЮАР. В мае 2023 года они создали Союз зеленого водорода Африки для координации усилий в финансировании, сертификации и регулирования проектов такого рода.

Ранее советник по экономике президента Намибии Хаге Гейнгоба - Джеймс Мньюпе - сообщил, что Намибия приступила к реализации проекта получения зеленого водорода, который способен обеспечить поставки перспективного вида энергии не только в эту африканскую страну, но также в государства Европы и Японию. "Мы намерены производить достаточно энергии для собственных нужд, а излишки готовы поставлять в страны Европы и даже в Японию, - цитировала его газета The Namibian. - В нашем регионе Юга Африки мы рассматриваем в качестве потенциальных рынков сбыта излишков зеленого водорода ЮАР и ее государственную энергетическую монополию Eskom, а также энергетический пул SAPP".