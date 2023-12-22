Reuters: госминистр нефти Нигерии заявил, что страна остается в ОПЕК

Министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантину Педру Азеведу 21 декабря объявил, что его страна выходит из организации

НАЙРОБИ, 22 декабря. /ТАСС/. Нигерия сохраняет приверженность ОПЕК, несмотря на позицию Анголы, заявившей о том, что она выходит из организации. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственного министра нефти Нигерии Хейнекена Локпобири.

Министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантину Педру Азеведу 21 декабря объявил, что его страна выходит из ОПЕК. Решение приняли на заседании правительства под руководством президента Жоау Лоуренсу.

Ангола занимает второе после Нигерии место в Африке южнее Сахары по объемам добычи нефти. Страна производит около 1,1 млн баррелей нефти в сутки.