СМИ: во Франции сократят субсидии на покупку электромобилей

По данным газеты Les Echos, дотации для частных лиц на покупку новой легковой машины на электрической энергии сократится с €5 до €4 тыс

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Франции намерены сократить субсидии на покупку электромобилей в рамках снижения дефицита бюджета, начиная с 1 января 2024 года. Об этом сообщила газета Les Echos со ссылкой на источник в правительстве.

По его данным общая субсидия для частных лиц на покупку нового легкового электромобиля сократится с €5 до €4 тыс. В то же время данная выплата может достигать €7 тыс. для домохозяйств с доходом менее €14 тыс. на человека в год. Для малоимущих граждан ее планируют оставить в прежнем размере. В то же время бонус в €1 тыс. на покупку подержанного электромобиля будет полностью упразднен.

Газета отмечает, что помимо простой экономии бюджета снижение субсидий связано и с ростом популярности электротранспорта. Так, если в 2023 году такие машины составляли 17% от общего объема покупок, то в 2024 году их доля вырастет до 21%. Одновременно в 2023 году общий размер бюджетной поддержки отрасли по различным направлениям составит €1,7 млрд (при изначальном плане в €1,4 млрд), тогда как на грядущий год план предусматривает только €1,5 млрд.

Кроме того, с 1 января вступает в силу новая норма, ужесточающая критерии субсидий на электромобили в зависимости от объема вредных выбросов при их производстве. И, как уточняет газета, если сейчас бонусы предусмотрены для 80% электрокаров на рынке, то в 2024 году их доля упадет до 41%. По данным издания, данная реформа направлена прежде всего на прекращение субсидирования автомобилей, произведенных за пределами Европы.

Ранее власти ФРГ с 17 декабря полностью отменили субсидии на приобретение электромобилей. Это произошло после того, как Федеральный конституционный суд запретил правительству тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты, что привело к серьезному бюджетному кризису в республике. Данная мера вызвала недовольство как среди автолюбителей, так и среди автопроизводителей, которые рассчитывали на рост продаж к концу года. С момента запуска программы субсидирования в 2016 году для стимулирования продаж электромобилей немецкое государство выплатило более 10 миллиардов на покупку 2,1 миллиона транспортных средств.