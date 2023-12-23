Мишустин поручил разработать проект стратегии развития Росстата в 2024 году

При разработке документа особое внимание поручили уделить, в частности, совершенствованию механизмов подготовки статистических данных, соблюдению международных стандартов для сопоставления показателей с другими странами

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 года должен быть разработан и утвержден в России в 2024 году. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по направлению "Развитие статистики" 28 ноября, сообщается на сайте кабмина.

"В 2024 году в России будет разработан и утвержден проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 года. <...> При разработке документа особое внимание поручено уделить совершенствованию механизмов подготовки статистических данных, соблюдению международных стандартов для сопоставления показателей с другими странами, повышению качества статистической информации, используемой для стратегического планирования, развитию механизмов распространения и поиска статистической информации и обратной связи с гражданами и организациями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что над подготовкой проекта стратегии будут работать Росстат, Минэкономразвития, Минфин, Минцифры, ФТС, ФНС и Казначейство России при участии заинтересованных федеральных органов власти, Банка России, аппарата Совета безопасности, правительства Москвы, а также общественных, экспертных и научных организаций.

"В современном мире, когда потоки сведений непрерывно увеличиваются - и по скорости, и по объему, работа с данными приобретает все большее значение. Поэтому очень важно, чтобы пользователи получали объективную и актуальную информацию. Главные требования к ней - это качество, достоверность и оперативность", - отметил на стратегической сессии Михаил Мишустин.

Для повышения качества, сопоставимости и скорости формирования данных в стратегии должны быть предусмотрены мероприятия по запуску автоматизированного процесса создания, ведения и распространения единых справочников и классификаторов на платформе Росстата, трансформации системы отчетности и исключению барьеров при обмене данными между ведомствами, интеграции в систему статистического учета данных информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти, а также больших данных, добавляется на сайте кабмина.

Уточняется, что проект стратегии, согласно поручению Мишустина, должен быть подготовлен до 15 декабря 2024 года.