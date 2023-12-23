МВФ направит Камеруну $73,8 млн в рамках кредитной линии

Согласно пресс-релизу фонда, эта мера позволит стране продолжить политику реформ, запланированных в рамках программы

НАЙРОБИ, 23 декабря. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) выделил Камеруну срочную выплату в размере $73,8 млн в рамках кредита, предоставленного в 2021 году. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

С учетом очередного платежа общая предоставленная сумма составит $571,9 млн из положенных $689,5 млн, о выделении которых МВФ и Камерун договорились в июле 2021 года. Кроме того, МВФ намерен предоставить дополнительные $147,6 млн относительно первоначальной суммы и продлит срок действия кредитной линии на 12 месяцев, до 28 июля 2025 года.

Как отмечается, эта мера позволит Камеруну продолжить политику реформ, запланированных в рамках программы. "Программа экономических реформ Камеруна в целом идет по правильному пути", - отметил вице-президент МВФ Кендзи Окамура.

При этом МВФ настаивает на решении проблемы зависимости банковской системы от госсектора. По мнению Окамуры, стране необходимы дополнительные меры для улучшения делового климата, в частности, путем укрепления стабильности финансового сектора и борьбы с коррупцией.

Рост ВВП Камеруна достиг 3,6% в 2022 году и, как ожидается, ускорится примерно до 4% в 2023 году. Напротив, инфляция, согласно прогнозам МВФ, снизится с 7,3% в конце 2022 года до 6,2% к концу 2023 года.