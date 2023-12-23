Захарова: РФ удержит часть взноса на финансирование в ОЗХО навязанной США группы

По словам официального представителя МИД России, страна видит задачу в том, чтобы восстановить в будущем былой авторитет этой организации и сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия удержит часть взноса на финансирование навязанной США и сателлитами нелегитимной группы по расследованию в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Что касается финансовой стороны российского участия в ОЗХО, то выплата регулярного взноса в бюджет организации - это обязательство каждого государства - участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), - отметила дипломат. - Вместе с тем Россия совместно с некоторыми нашими партнерами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной "атрибутивной" группы по расследованию и идентификации, которая ведет незаконную деятельность в интересах коллективного Запада".

Захарова обратила внимание на заявление МИД РФ от 30 ноября в связи с состоявшимися в Гааге выборами в состав Исполнительного совета ОЗХО о том, что РФ совместно с союзниками, партнерами и единомышленниками будет и впредь играть самую активную роль на площадке ОЗХО.

"Видим нашу задачу в том, чтобы восстановить в будущем былой авторитет этой организации и сохранить целостность КЗХО, - подчеркнула дипломат. - После завершения в мае 2024 года членства России в Исполсовете ОЗХО намерены в качестве наблюдателя при этом руководящем органе продолжать последовательно отстаивать интересы Российской Федерации в столь важной в народнохозяйственном плане отрасли, как химическая промышленность, и связанных с ней сферах деятельности".