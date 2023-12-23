Россия и Китай решили проблемы со въездом туристов по групповому безвизовому обмену

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев отметил, что также удалось возобновить беспрепятственный въезд российских туристов через все доступные пункты пропуска в КНР

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Проблема с пропуском китайских туристов в Россию по цифровым печатям решена, также возобновлен беспрепятственный въезд российских туристов через все доступные пункты пропуска в Китае в рамках группового безвизового обмена. Об этом сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Благодаря отлаженным действиям двух стран удалось решить проблему с пропуском китайских туристов по цифровым печатям на российской стороне, а также возобновить беспрепятственный въезд российских туристов через все доступные пункты пропуска в Китае", - сказал он.

В рамках безвизого обмена большие группы туристов из Китая посещают субъекты Дальнего Востока. Воздушным транспортом у китайских путешественников есть возможность посетить центральные города России - Москву и Санкт-Петербург, рассказал Кондратьев. Он отметил, что постепенно увеличивается количество прямых авиарейсов между РФ и Китаем, уже организовано более 75 рейсов в неделю, расширяется география полетов. В ближайшее время открываются прямые рейсы на остров Хайнань.

"Уверен, что эти позитивные процессы, а также условия упрощенного визового и безвизового въезда помогут достичь допандемийных показателей турпотоков. Напомню, что в 2019 году эта цифра достигла 4 млн поездок граждан России и Китая", - резюмировал он.

Первая группа туристов из Китая прибыла в Россию по соглашению о групповом безвизовом обмене 10 августа 2023 года. Документ предполагает, что организованные туристы в группе от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.