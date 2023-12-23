Кабмин выделил более 200 млн рублей Кировской области на благоустройство

За счет этого в парке имени С. М. Кирова обновят пешеходные дорожки, зоны у верхнего и нижнего прудов, устройства освещения и системы видеонаблюдения

ТАСС, 23 декабря. Более 200 млн рублей будет дополнительно направлено в Кировскую область до конца 2023 года на формирование современной городской среды. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"За счет перераспределения бюджетных средств в Кирове будет завершен третий этап благоустройства парка имени С. М. Кирова. Работы предполагают обновление пешеходных дорожек и зон у верхнего и нижнего прудов, устройство освещения и систем видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Благоустроенный парк станет одним из центров празднования 650-летия города Кирова, которое будет отмечаться в 2024 году.

Отмечается, что рассмотреть вопрос о выделении финансирования на благоустройство общественных пространств в Кирове правительству поручил в августе 2022 года президент РФ.