Кабмин выделил более 200 млн рублей Кировской области на благоустройство

ТАСС, 23 декабря. Более 200 млн рублей будет дополнительно направлено в Кировскую область до конца 2023 года на формирование современной городской среды. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
"За счет перераспределения бюджетных средств в Кирове будет завершен третий этап благоустройства парка имени С. М. Кирова. Работы предполагают обновление пешеходных дорожек и зон у верхнего и нижнего прудов, устройство освещения и систем видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
Благоустроенный парк станет одним из центров празднования 650-летия города Кирова, которое будет отмечаться в 2024 году.
Отмечается, что рассмотреть вопрос о выделении финансирования на благоустройство общественных пространств в Кирове правительству поручил в августе 2022 года президент РФ.