В Анголе подписали соглашение по развитию коридора Лобиту вглубь Африки

Как сообщил телеканал ZBC, компания AGL Ports and Terminals обязуется инвестировать $110 млн в модернизацию инфраструктуры

ХАРАРЕ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Анголы подписали соглашение по развитию транспортного коридора от порта Лобиту вглубь Африканского континента. Как сообщил зимбабвийский телеканал ZBC, по результатам переговоров французская компания AGL Ports and Terminals берет порт в концессию, обязуясь инвестировать $110 млн в модернизацию инфраструктуры и превращение его в современную многофункциональную транспортную платформу с контейнерными терминалами.

Порт Лобиту, второй по величине в Анголе, способен стать удобными воротами для транспортировки грузов не только для 35 млн человек, населящих эту страну, но и для соседних государств, лишенных выхода к океану. Это, прежде всего, Демократическая Республика Конго (ДРК) и Замбия. Именно для вывоза оттуда медной руды с крупнейших в мире месторождений почти век назад была построена Бенгельская железная дорога от Лобиту через современную Замбию и далее до глубинных районов нынешней ДРК протяженностью 1866 км. Однако в 1970-1990 годы она простаивала в условиях долгой гражданской войны в Анголе и пришла в негодность.

Ныне порт Лобиту с фарватерами глубиной до 14 м способен принимать крупнотоннажные грузовые суда и располагает складскими мощностями на 12 тыс. двадцатифутовых контейнеров, обладает современными средствами перевалки товаров. Новая администрация намерена значительно расширить возможности порта. Помимо меди из месторождений ДРК и Замбии его услуги могут оказаться весьма необходимы для открытых в последние годы месторождений таких стратегически важных полезных ископаемых, как кобальт, никель, литий, марганец.