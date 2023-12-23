В ЛНР и ДНР из-за непогоды около 56 тыс. человек остаются без электроэнергии

В Минэнерго сообщили о продолжении аварийно-восстановительных работ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Число отключенных от электроснабжения потребителей в ДНР и ЛНР сократилось до 56,3 тыс. человек. Восстановительные работы продолжаются, сообщает Минэнерго России.

"По данным на 18:00 мск, обесточенными остаются потребители: ДНР - 23,4 тыс. чел., ЛНР - 32,9 тыс. чел. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы", - следует из сообщения.

Ухудшение погоды в некоторых регионах России привело к отключениям потребителей от электроснабжения, их количество в максимуме достигало 679 тыс. человек.