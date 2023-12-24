23 декабря, 21:26

Россия уведомила МАГАТЭ о достаточном количестве сотрудников для эксплуатации ЗАЭС

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Постоянное представительство России при международных организациях в Вене отметило, что на станции продолжается наем новых работников

ВЕНА, 24 декабря. /ТАСС/. Постоянное представительство России при международных организациях в Вене поставило в известность Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что на Запорожской АЭС (ЗАЭС) находится достаточное количество персонала для обеспечения ее безопасной эксплуатации.

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"Сотрудников на ЗАЭС достаточно для ее безопасной эксплуатации в режиме холодного и горячего останова, а также для проведения плановых ремонтных работ", - говорится в тексте уведомления, который распространила российская миссия.

Постпредство отметило, что на станции продолжается наем новых сотрудников. Агентство также было извещено о том, что радиационный фон на объекте и в районе его расположения не превышает норму.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее неоднократно выражал обеспокоенность относительно численности персонала ЗАЭС. 

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