Россия уведомила МАГАТЭ о достаточном количестве сотрудников для эксплуатации ЗАЭС

Постоянное представительство России при международных организациях в Вене отметило, что на станции продолжается наем новых работников

ВЕНА, 24 декабря. /ТАСС/. Постоянное представительство России при международных организациях в Вене поставило в известность Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что на Запорожской АЭС (ЗАЭС) находится достаточное количество персонала для обеспечения ее безопасной эксплуатации.

"Сотрудников на ЗАЭС достаточно для ее безопасной эксплуатации в режиме холодного и горячего останова, а также для проведения плановых ремонтных работ", - говорится в тексте уведомления, который распространила российская миссия.

Постпредство отметило, что на станции продолжается наем новых сотрудников. Агентство также было извещено о том, что радиационный фон на объекте и в районе его расположения не превышает норму.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее неоднократно выражал обеспокоенность относительно численности персонала ЗАЭС.